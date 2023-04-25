MSB: 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 'Teslim ol!' çağrılarına ateşle karşılık veren 2 PKK'lı teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
MSB’den yapılan yazılı açıklamada, “Sızma girişiminde bulunan teröristlere geçit yok! Çaldıran/Van hudut hattında ‘Teslim ol!’ çağrılarına ateşle karşılık veren 2 PKK’lı terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Teröristler için tek kurtuluş, Türk adaletine teslim olmaktır” ifadeleri kullanıldı. (DHA)