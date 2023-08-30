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MSB: 2 PKK’lı terörist teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı teröristin Habur’da hudut karakoluna teslim olduğunu duyurdu.

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MSB: 2 PKK’lı terörist teslim oldu

Terör örgütü PKK’dan kaçan 2 terörist, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) teslim oldu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Twitter hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşımda “Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist, Habur'da Hudut Karakolumuza teslim oldu. Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır!” ifadelerini kullandı.

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