MSB: 2 PKK’lı terörist teslim oldu
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı teröristin Habur’da hudut karakoluna teslim olduğunu duyurdu.
Terör örgütü PKK’dan kaçan 2 terörist, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) teslim oldu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Twitter hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşımda “Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist, Habur'da Hudut Karakolumuza teslim oldu. Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır!” ifadelerini kullandı.