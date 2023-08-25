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MSB: 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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MSB: 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Huzur ve güven ortamını bozmak isteyen PKK/YPG’li teröristlerin saldırı girişimlerine güçlü şekilde karşılık vermeye devam ediyoruz. Kahraman komandolarımız, Zeytin Dalı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi” denildi. (DHA)

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