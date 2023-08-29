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MSB: 2 terörist etkisiz hale getirildi

MSB, Fırat Kalkanı bölgesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. 

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MSB: 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Kahraman Mehmetçik, teröristle mücadelesini Suriye’nin kuzeyinde de etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG’li terörist, komandolarımızın başarılı müdahalesiyle etkisiz hale getirildi” denildi. (DHA)

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