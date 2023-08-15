MSB: Pençe-Kilit bölgesinde çok sayıda mühimmat ele geçirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde devam eden arama tarama faaliyetlerinde teröristlere ait çok sayıda mühimmatın ele geçirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şu bilgiler yer aldı:
“Mehmetçik, sınır ötesinde gerçekleştirilen operasyonlarda etkisiz hale getirilen teröristlerin yanı sıra terör örgütünün silah ve mühimmatını da imha etmeyi sürdürüyor. Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde en son arama tarama faaliyetinde; 34 bin 560 piyade tüfeği mermisi, 440 makineli tüfek mermisi, 1588 ağır makineli tüfek mermisi, 25 antitank mermisi, 20 sevk fişeği ele geçirilerek imha edildi.” (DHA)