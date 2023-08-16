MSB: Pençe-Kilit bölgesinde çok sayıda mühimmat ele geçirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde, teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Mehmetçik, teröristlerce kullanılan mağara, sığınak ve barınaklara girmeye devam ediyor. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde; teröristlere ait 37 bin 480 piyade tüfeği mermisi, 50 el bombası, 94 tanksavar mermisi, 134 sevk fişeği, 880 makineli tüfek fişeği, 5 varil motorin ele geçirildi. (DHA)