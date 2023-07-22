Muğla’da denizden 8 bin metrekare hayalet ağ çıkarıldı
Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Bodrum'da dalgıçlarla hayalet ağ temizliği yapıldı. Su altı drone ile temizlik çalışmasında denizden 8 bin metrekare hayalet ağ çıkarıldı. Dalgıçların çalışması su altı kamerası tarafından görüntülendi.
Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Türkbükü açıklarında hayalet ağ temizliği yapıldı.
Etkinliğe İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak ve çok sayıda denizci katıldı. Su altı drone ile hayalet ağların bulunduğu alanın keşfi yapıldı.
Yapılan keşfin ardından İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde çalışma yürüten 6 dalgıç, hayalet ağ temizliğine başladı.
Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından denizden toplam 8 bin metrekare hayalet ağ tekneye çıkarılıp, Türkbükü Balıkçı Barınağı’na getirildi. DHA