Munzur Çayı’na uçan arabadaydı: Cansız bedeni bulundu
Munzur Çayı'na uçan araçtaki 3 gençten Baran'ın, 16'ncı günde cansız bedeni bulundu
Tunceli’de Munzur Çayı’na uçan otomobildeki kayıp 3 gençten Baran Aslantaşın (22), arama çalışmalarının 16’ncı gününde cansız bedeni bulundu.
Ramazan Bayramı tatilinde, 21 Nisan günü, Diyarbakır’dan geldikleri Tunceli’de, doğal güzellikleriyle öne çıkan Ovacık ilçesindeki Munzur Gözeleri’ni görmek isteyen Mehmetcan Demiral (22), Baran Aslantaş ve Azad Demiral’ın (21) içinde olduğu otomobil, Tunceli-Ovacık kara yolunun 40’ıncı kilometresindeki Aşağı Torunoba mevkisinde, sürücünün kontrolünü yitirmesi sonucu Munzur Çayı’na uçtu.
Otomobildeki 3 kişi, suda kayboldu.
Kayıp gençler için farklı kurumlardan oluşan 1200 kişilik ekiple arama çalışması başlatıldı.
35 KİLOMETRE MESAFEDE BULUNDU
Arama çalışmalarının 16’ncı gününde, otomobilin yola düştüğü noktadan 35 kilometre uzaklıktaki Miskişah mevkiinde, ceset gören vatandaşlar, ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
Sudan çıkarılan cesedin, Baran Aslantaş’a ait olduğu belirlendi. Aslantaş’ın cenazesi, otopsi için morga götürüldü.
Diğer 2 genci arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi. (DHA)