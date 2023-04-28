Munzur Çayı’na uçan otomobildeki 3 genci, 1200 kişilik ekip arıyor

Tunceli'de Munzur Çayı'na uçan otomobildeki kayıp 3 kişi için aramalar, 8'inci gününde de devam ediyor. Çevre illerden gelen itfaiye ekipleriyle arama çalışmalarına katılan ekip sayısı 1200'e çıktı.

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Bayram tatilinde Diyarbakır’dan gelip Tunceli’nin Ovacık ilçesindeki ‘Munzur Gözeleri’ni görmek isteyen Mehmetcan Demiral (22), Baran Aslantaş (22) ve Azad Demiral’ın (21) içinde bulunduğu otomobil, 21 Nisan’da Tunceli-Ovacık karayolunun 40’ıncı kilometresindeki Aşağı Torunoba mevkisinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle, debisi yüksek Munzur Çayı’na uçtu. Otomobildeki 3 kişi, suda kayboldu.

1200 KİŞİ ARIYOR

Gençler için AFAD, UMKE, Diyarbakır, Bingöl, Şanlıurfa, Afyonkarahisar, Ankara, İstanbul, Van, Erzurum ve Adana’dan Jandarma Su Altı Arama Kurtarma (JAK) timleri, Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK), Elazığ ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Amirliği, İl Emniyet Müdürlüğü, Ankara, İstanbul, Mersin, Diyarbakır Büyükşehir ve Tunceli Belediyesi, Munzur Arama Kurtarma (MUDAK), ANDA Arama Kurtarma Derneği, Turkuaz Arama Kurtarma, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi, Milli Eğitim Arama ve Kurtarma ve farklı kurumlardan oluşan ekiple arama çalışması başlatıldı. Çevre illerden gelen takviye itfaiye ekipleriyle birlikte 8’inci günde arama çalışmalarına katılan ekip sayısı 1200’e çıktı.

Munzur Çayı’nın 35 kilometrelik alanı ile Uzunçayır Baraj Gölü’nün Mameki Köprüsü civarında botlarla inceleme yapan ekipler, ROW (su altı arama cihazı) ve sondalama yöntemiyle kayıp kişilere ulaşmaya çalışıyor. Bölgedeki çalışmalara Jandarma’ya ait Skorsky tipi bir helikopter ile emniyet müdürlüğüne ait dronelarda havadan destek veriyor. Çalışmalarda şu ana kadar çaya düşen otomobilin kaporta parçaları ile gençlere ait mont ve ayakkabı bulunurken, 3 gence henüz ulaşılamadı. (DHA)