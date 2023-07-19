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Müşteriyi, Heimlich manevrasıyla kurtardı

Elazığ'da lokanta çalışanı Mehmet Demirel, soluk borusuna yemek kaçan müşterisini Heimlich manevrasıyla kurtardı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayınlanma: 13:38 - 19 Temmuz 2023 Güncellenme:
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Elazığ İzzetpaşa Mahallesinde bir lokantada meydana gelen olayda, ismi öğrenilemeyen kişinin, yediği yemekten bir parça soluk borusuna kaçtı.

Müşterisinin nefes alamadığını fark eden lokanta çalışanı Mehmet Demirel, masaya gelerek Heimlich manevrası uyguladı. Bir süre sonra kişi, nefes almaya başladı. O anlar, lokantanın güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)

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