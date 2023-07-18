Nefes borusuna yemek kaçtı, kaldırıldığı hastanede öldü
Bursa’da, nefes borusuna yemek kaçan Enver Musa, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, nefes borusuna yemek kaçan Enver Musa (37), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Olay, dün saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Evinde ailesi ile birlikte yemek yiyen Enver Musa, fenalaşarak yığıldı.
Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalede nefes borusuna yemek kaçtığı için nefes alamadığı belirlenen Musa, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Enver Musa, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Enver Musa'nın cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)