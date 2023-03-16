Nurcan’ın sır ölümü! Çıplak halde ölü bulundu
Zeytinburnu'nda bir evde 28 yaşındaki Nurcan G.'nin cansız bedeni bulundu. Kadının çıplak halde bulunduğu belirtilirken cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Zeytinburnu Gökalp Mahallesi’nde yaşayan 28 yaşındaki Nurcan G., iki erkek arkadaşıyla birlikte dün gece saatlerinde eve geldi. 3 arkadaş gecenin ilerleyen saatlerinde uyumak için odalarına çekildi.
Sabah saatlerinde uyanan iki erkek, arkadaşlarını uyandırmak için girdikleri odada Nurcan G.’yi çıplak ve hareketsiz halde buldu. 2 arkadaş durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirlerken polis ekipleri, 2 kişiyi ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü. Yapılan incelemelerin ardından kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. (DHA)