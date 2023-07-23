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Odun keserken ağaç parçası koluna saplandı

Bursa'da motorlu testere ile odun kesen İbrahim U. sıçrayan ağaç parçasının koluna saplanması sonucu yaralandı.

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Odun keserken ağaç parçası koluna saplandı

Olay, saat 13.00 sıralarında Çeltikçi Mahallesi’ndeki bir evin bahçesinde meydana geldi. İbrahim U., evinin bahçesinde motorlu testere ile odun kesmeye başladı.

Kesim sırasında odundan koparak sıçrayan ağaç parçası, 42 yaşındaki İbrahim U.’nun koluna saplandı. Kanlar içinde kalan İbrahim U., özel araçla götürüldüğü İnegöl Devlet Hastanesi’nde ameliyata alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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