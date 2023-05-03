Abone Ol

Öğrenci servisi kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde öğrenci servisinin kamyonetle çarpıştığı kazada 12'si öğrenci 13 kişi yaralandı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Öğrenci servisi kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var

Aydın-Denizli Karayolu üzerinde Kuyucak ilçesi yakınlarında A.Ö. yönetimindeki 09 ACP 812 plakalı okul öğrenci servis minibüsü, ışıklı kavşakta V.S. yönetimindeki 09 P 7365 plakalı kamyonetle çarpıştı.

ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Serviste bulunan 12 öğrenci ve 1 okul görevlisi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Kuyucak Devlet Hastanesi’ne ve Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)

Araçlar birbirine girdi: 5 ölüİlginizi ÇekebilirAraçlar birbirine girdi: 5 ölüFeci kaza! Çok sayıda yaralı varİlginizi ÇekebilirFeci kaza! Çok sayıda yaralı var

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam