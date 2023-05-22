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Okul müdürünün darbedilmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde okul müdürünün darbedilmesinin ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Okul müdürünün darbedilmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı

Çayırova ilçesine bağlı Hanife Soykan Ortaokulu Müdürü Mevlüt Bingöl, okulun ön tarafında iki öğrencinin kavga ettiğini görünce müdahale ederek öğrencileri ayırdı.

Olayın ardından kavgaya karışan ve başka okulda öğrenim gören öğrencinin yakınları okula gelerek Bingöl’e saldırdı.

Olayı gören çevredekiler durumu yetkililere bildirdi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, darbedilen okul müdürü hastaneye kaldırıldı.

Müdürü darbederek olay yerinden uzaklaşan şüphelileri yakalamak için çalışmalar sürdürülüyor. (AA)

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