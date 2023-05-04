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Okul servis minibüsünün altında kalıp öldü

Diyarbakır'da sürücüsünün geri manevra yaptığı okul servis minibüsünün altında kalan Üzeyir Göktekin (76) hayatını kaybetti.

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Okul servis minibüsünün altında kalıp öldü

Kaza, dün sabah kırsal Karamusa Mahallesi’nde meydana geldi. Karamusa Ortaokulu’na öğrenci taşıyan ve plakası öğrenilmeyen minibüsün sürücüsü H.G. (46), yolda Üzeyir Göktekin’i de aldı.

Okula gelen minibüsten inen Göktekin, aracın arkasına geçti. Bu sırada H.G. geri manevra yapınca Göktekin, aracın altında kaldı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Çağırılan sağlık ekiplerince Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Göktekin, hayatını kaybetti.

Sürücü H.G. gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor. (DHA)

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