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Okulda deney faciası! 3 öğrenci ve 1 öğretmen yaralandı

Diyarbakır'da özel bir okulda deney yapmak amacıyla kullanılan malzemelerin karışımı sırasında meydana gelen patlamada 3 öğrenci ve 1 öğretmen yaralandı.

Yayınlanma: 19:12 - 24 Mayıs 2023 Güncellenme:
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Okulda deney faciası! 3 öğrenci ve 1 öğretmen yaralandı

Kayapınar ilçesinde bulunan özel bir okulda Fen Bilimleri dersinde yapılacak deney için öğretmen ve öğrenciler bahçeye indi.

PATLAMA OLDU

Deneyde kullanılan malzemelerin karışımı sırasında patlama oldu. 3 öğrenci ve 1 öğretmen meydana gelen patlamada yaralanırken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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