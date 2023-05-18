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Ölen babasının eşyalarını sokağa attı, cadde çöplüğe döndü

İzmit'te yaklaşık 2 hafta önce evinde ölü bulunan Eşref Doğana (92) ait eşyalar, kızı tarafından sokağa bırakılınca cadde çöplüğe döndü. Belediye ekipleri caddeden 4 kamyonet ev eşyası topladı.

Yayınlanma: 15:12 - 18 Mayıs 2023 Güncellenme:
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Karabaş Mahallesi Hafız Binbaşı Caddesinde yalnız yaşadığı evinde yaklaşık 2 hafta önce ölü bulunan Eşref Doğanın eşyaları, sabah saatlerinde 4 kızından biri tarafından sokağa bırakıldı. Bir kısmı balkondan atılan, bir kısmı da kapıdan çıkarılan eşyalar, üzerlerine yağmur da yağınca kullanılamaz hale geldi. Eşyaların oluşturduğu görüntü çöplüğü andırdı.

Esnafın ihbarıyla gelen belediye ekipleri sokakta temizlik çalışması yaptı. Temizlik personelleri çoğunluğu ev eşyası, kıyafet ve kişisel malzemelerden oluşan yaklaşık 4 kamyonet eşyayı alıp, götürdü. (DHA)

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