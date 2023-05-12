Önce eşini, sonra kendini bıçakladı

Karaman'da Serhat Şagil, tartıştığı eşi Mihriban Şagil'i vücudunun 5 yerinden bıçakladıktan sonra aynı bıçağı kendi karnına sapladı.

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Karaman’da Serhat Şagil (30), eşi Mihriban Şagil (27) ile belirlenemeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın ardından Mihriban Şagil evi terk ederek ailesinin yanına gitti. Ertesi gün Serhat Şagil, eşini görüşmek için Sıla Parkı’na çağırdı.

Çift burada tartışmaya devam etti ve Serhat Şagil, eşini vücudunun 5 yerinden bıçakladıktan sonra aynı bıçağı kendi karnına sapladı. Yaralanan çift ambulansla hastaneye kaldırıldı. Mihriban Şagil’in sağlık durumu ciddi iken, Serhat Şagil özel bir hastaneye götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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