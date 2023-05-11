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Onlarcası bataklıkta mahsur kaldı, itfaiye kurtardı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Kocasinan ilçesinde otlarken bataklıkta mahsur kalan 30 koyunu 2 saat süren çalışma sonucu kurtardı.

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Onlarcası bataklıkta mahsur kaldı, itfaiye kurtardı

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Akin Mahallesi’nde besici Emre Yılmaz, merada küçükbaş hayvanlarını otlattığı sırada koyunlardan bazılarının bataklığa saplandığını görerek itfaiyeden yardım istedi.

Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, mahsur kalan 30 koyunu 2 saatlik çalışmayla kurtararak sahibine teslim etti.

Besici, itfaiye ekiplerine teşekkür etti. (AA)

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