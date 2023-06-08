Ordu’da çay hasadı başladı

Dünyada en fazla fındığın üretildiği Ordu'da, bu ürünün yanında ek gelir sağlamak amacıyla 1960'lı yıllarda üretilmeye başlanan çayın hasadı için üreticiler bahçeye girdi.

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Ordu’da, 1960’lı yıllarda fındığın yanında ek gelir etmek amacıyla Perşembe ilçesindeki 5 mahallede üretimine başlanan çay, 60 yılı aşkın zamandır üretilmeye devam ediliyor.

İlçede, 95 dekar alanda yılda 150 ton çay üretimi gerçekleştiriliyor. Güneş ışığını fazla alması nedeniyle fabrikaların gözdesi haline gelen Perşembe çayı, verdiği mahsulle üreticilerin de yüzünü güldürüyor.

Günün ilk ışıklarında çay bahçelerine giren üreticiler, akrabalarının ve komşularının yardımıyla imece veya yevmiye usulüyle çaylarını topluyor. Sıcak hava ve engebeli arazi nedeniyle çay hasadında zorluk çeken yöre insanı, topladıkları çayı kamyonlarla çay fabrikalarına gönderiyor.

95 DEKAR ALANDA ÇAY ÜRETİMİ YAPILIYOR

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, bahçeye girerek üreticilerle birlikte çay topladı. Ardından açıklamalarda bulunan Soydan, ilçede 5 mahallede çay üretimi yapıldığını anlattı. Çay üreticilerinin fındığın yanında önemli bir ek gelir elde ettiğini belirten Soydan, şunları söyledi:

*Ordu’nun tek ruhsatlı çay üretimi olan ilçe Perşembedir. Şu anda da ilçenin Ortatepe Mahallesindeyiz. Burada yaklaşık 5 mahallede çay üretimi lokal olarak yapılıyor. Üreticilerimiz de bugün çay hasadına başladılar.

*İlçemizde 95 dekar alanda çay üretimi yapılıyor. Yılda da yaklaşık 100 ila 150 ton arasında çay üretimi gerçekleşiyor. Üreticilerimiz burada çaylarını Çaykur aracılığıyla toplayarak, Tirebolu’dan çay aracı gelerek çaylarını fabrikalara gönderiyorlar.

*Çay fiyatları devletimizin de açıkladığı gibi 11 lira 30 kuruş. Üreticilerimiz bu fiyattan çaylarını satıyorlar. Burada da fındığın yanında önemli bir ek gelir elde etmiş oluyorlar. Üreticilerimiz çaydan vazgeçmek istemiyor. Üreticilerimiz çaydan kazanmak istiyor.

*İlçede üretilen çay güneş aldığı için kaliteli. Perşembe’de üretilen çay gerçekten hem damak tadı hem de kalite olarak yüksek. Kalite olarak da bilinen bir çay Perşembe çayı diye konuştu (DHA)

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