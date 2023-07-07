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Ordu’da gıda zehirlenmesi: 19 kişi hastaneye kaldırıldı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle 19 kişi hastaneye başvurdu.

Yayınlanma: 22:21 - 07 Temmuz 2023 Güncellenme:
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Ordu’da gıda zehirlenmesi: 19 kişi hastaneye kaldırıldı

Ankara’dan Gürcistan’ın Batum şehrine giden 46 kişilik folklor ekibinden bazıları, geri dönerken yolda rahatsızlandı.

Ekipten 19 kişi, karın ağrısı, ishal, bulantı ve kusma şikayetleri ile Fatsa Devlet Hastanesi’ne müracaat etti. Bu kişilerden 7’si tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Müşahede altında olan 12’sinin ise tetkiklerinin devam ettiği kaydedildi. (AA)

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