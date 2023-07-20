Ormanda yetiştirilen kenevirler drone’la tespit edildi
Hatay'ın Arsuz ilçesinde Amanos Dağları'ndaki ormanda drone'la inceleme yapan polis ekipleri, 7 bin 200 kök Hint keneviri ele geçirdi.
Hatay Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı narkotik polisi, Amanos Dağları’ndaki ormanda Hint keneviri yetiştirildiği bilgisi üzerine harekete geçti.
Polis, drone ile yapılan incelemede tespit edilen bölgede 7 bin 200 kök Hint keneviri ele geçirdi. Kenevirleri söken ekipler daha sonra imha etti.
Kenevirlerin yetiştiren şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. (DHA)