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Ormanda yetiştirilen kenevirler drone’la tespit edildi

Hatay'ın Arsuz ilçesinde Amanos Dağları'ndaki ormanda drone'la inceleme yapan polis ekipleri, 7 bin 200 kök Hint keneviri ele geçirdi. 

Yayınlanma: 12:08 - 20 Temmuz 2023 Güncellenme:
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Ormanda yetiştirilen kenevirler drone’la tespit edildi

Hatay Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı narkotik polisi, Amanos Dağları’ndaki ormanda Hint keneviri yetiştirildiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Polis, drone ile yapılan incelemede tespit edilen bölgede 7 bin 200 kök Hint keneviri ele geçirdi. Kenevirleri söken ekipler daha sonra imha etti.

Kenevirlerin yetiştiren şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. (DHA)

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