Otobüs beklerken köpeklerin saldırısına uğradı
Şanlıurfa'da eve gitmek için durakta otobüs beklerken sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan üniversite öğrencisi Bünyamin Sağlam (19), yaralandı.
Üniversite öğrencisi Bünyamin Sağlam dün akşam saatlerinde eve gitmek için durakta otobüs beklerken, başıboş köpeklerin saldırısına uğradı.
Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Sağlam, çevredekiler tarafından kurtarılarak çağırılan ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Burada tedaviye alınan Bünyamin Sağlam, “Okuldan çıktım ve eve gitmek için durağa geldim. Otobüs beklerken köpekler sürü halinde üzerime geldi, bu sırada yere düştüm ve köpekler beni ısırmaya başladı. Çok korktum. Beni görenlerin yardımıyla köpekler kaçtı” dedi. (DHA)