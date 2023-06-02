Otobüse binecekken altında kaldı! ‘Kör nokta’ kazası…

Bağcılar'da otobüse yetişmek için koşarak otobüsün yanına giden kişi, tekerlek altında kalarak ezildi. Çevredeki vatandaşların yardıma koşmasıyla otobüsün tekerleğinin altından çıkarılan kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kaza dün saat 13.00 sıralarında Bağcılar Göztepe Mahallesi’nde meydana geldi. İETT şoförü ara caddeden ana caddeye çıkmak için manevra yaptığı esnada otobüsün yanına koşarak gelen bir vatandaş kapının açılmasını bekledi.

Otobüsün kör noktasında beklerken manevra sırasında tekerleğin altında kalan vatandaş ezildi. Çevrede bulunanlar otobüsün tekerleği altında sıkışan vatandaşı bulunduğu yerden çıkardı. Olay yerine gelen ambulans ile yaralı hastaneye kaldırıldı.

“10-15 KİŞİ ADAM OTOBÜSÜN ALTINDAN ÇIKARDI”

Kazanın meydana geldiği yerde esnaf olan Zeynel Yeşilyaprak, Vatandaş otobüsü durdurmaya çalışıyor, nasıl olduysa otobüs altına almış. Ayağı kırılmıştı, müdahale ettik. Milletimizden Allah razı olsun canla başla otobüsü kaldırdı. 10-15 kişi otobüsün altından adamı çıkardılar. Ambulans zamanında geldi. Burada sıkıntı var. Çift yön olduğu için sıkıntı var. Sıkıntı oluyor burada. Tek yön olsa burası iyi olur” diye konuştu. (DHA)

İlginizi Çekebilir Halk otobüsüne saldıran minibüs şoförüne meydan dayağı

İlginizi Çekebilir Otobüs şoförlüğü reddedildi, kameraları söküp yine kullandı