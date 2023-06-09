Otobüste unutulan bin 700 dolar, sahibine teslim edildi

Zonguldak'ta özel halk otobüsü şoförü Hüseyin Küçük, otobüste unutulan bin 700 doları zabıtaya teslim etti. Para, teknik inceleme sonucu sahibi olduğu belirlenen Khaldoon Israel isimli engelli kadına verildi.

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Kent merkezinden bir alışveriş merkezine sefer düzenleyen özel halk otobüsünde dün öğle saatlerinde bir poşet unutulduğunu fark eden yolcular, sürücü Hüseyin Küçük’e haber verdi.

Küçük, seferini tamamlayınca poşeti inceledi ve içinde bin 700 dolar para olduğunu gördü. Sürücü, bulduğu parayı tutanak tutarak zabıta ekiplerine verdi.

PARA SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Özel halk otobüslerinin kart sistemi ve güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, bin 700 doların sahibini otobüse binerken kullandığı engelli kartından tespit etti. Para, yabancı uyruklu Khaldoon İsrael isimli engelli kadına teslim edildi.

POŞETİ DÜŞÜRMÜŞ

Halk otobüsü şoförü Hüseyin Küçük, Bir bayan arkadaşımız engelli olduğu için arka kapıdan binmişti. Araba durunca yolcu alırken öne doğru çıktı. O esnada poşetini düşürmüş. İniş yaparken kart basmak için ön tarafa geldi. Önden inince poşeti arkada unuttu. En son yolcu inerken bana Kaptan, biri poşet unutmuş dedi. Poşetin içinde bir poşet daha vardı. İçinden bin 700 dolar para çıktı. Biz zabıtaya teslim ettik dedi. (DHA)