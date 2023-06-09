Otogar değnekçisine ‘çocuğa cinsel istismar’ suçundan indirimsiz hapis

Diyarbakır otogarında yardım etme bahanesiyle kandırdığı bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmaktan yargılanan otogar değnekçisi suçlu bulundu. Tutuklu yargılanan A.A "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" tan 30 yıl hapisle cezalandırıldı.

Özgür CEBE

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Diyarbakır'da şehirlerarası otobüs terminalinde simsarlık yapan A.A.'nın 13 yaşındaki kız çocuğunu yardım etme bahanesiyle bir eve kapatarak cinsel istismarda bulunmasıyla ilgili dava Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Değnekçilik yapan A.A. ilk ifadesinde, cinsel ilişkiyi doğrulamıştı. A.A çocuk yaştaki mağdurun ilişkiye karşı çıkmadığını, yaşını da 20 olarak söylediğini iddia etmişti.

SON SAVUNMASINDA REDDETTİ

Tutuklu sanık A.A, son savunmasında ceza alacağını düşünerek suçlamaları kabul etmedi. Sanık bu kez, “Öyle bir ifadem varsa da şimdi kabul etmiyorum. Ben mağdurla cinsel birliktelik yaşamadım” dedi. Kızın babası ile annesi ifadesinde, “Olay günü kızımızın evdeki bir miktar parayı da alıp ayrıldığını öğrenince polise kayıp başvurusu yaptık. Gece saatlerinde Şanlıurfa'dan polisler bizi arayınca olayı öğrendik. Kızımın üzerindeki 2950 TL parasını da sanığın aldığını kızımdan öğrendim, şikâyetçiyim” dedi.

30 YIL HAPİSLE CEZALANDIRILDI

Mahkeme, Adli Tıp Kurumu’ndan alınan rapor ve toplanan delillerin bir bütün olarak değerlendirdi; otogara bilet almaya giden küçük kızı gözüne kestiren A.A.'nın yanına gelerek, “Sana yardımcı olabilirim” dediğini, ardından da şehir merkezinde apart olarak kullanılan bir eve götürdüğünü belirtti.

ÖNCE TEHDİT, SONRA CİNSEL İSTİSMAR

Mahkeme, sanığın “Eğer dediklerimi yapmazsan seni pencereden aşağıya atarım” diyerek tehdit ettikten sonra zorla ilişkiye girdiğinin altını çizdi. Çocuğun vücudunda cinsel saldırıya ilişkin izlerin bulunduğunu, sonrasında evden kaçmayı başardığının anlatıldığı mahkeme kararında, sanığın da küçük kızın peşinden koşarak küçük kızı başka bir ile gönderdiği, otobüsün Şanlıurfa'da mola vermesi üzerine küçük kızın araçtan inerek polise sığınmasıyla olayın ortaya çıktığını, sanığın da güvenlik kameraları ve kızın teşhisiyle yakalandığı belirtildi.

İNDİRİMSİZ 30 YIL HAPİS

Adli Tıp Kurumu’ndan alınan doktor raporuna göre, çocuğun vücudunda cinsel saldırıya dair izlerin kesin olarak tespit edildiği, bu nedenle sanığın işlediği suçun sabit olduğu, hayatın olağan akışıyla bağdaşman sanık savunmasının, suçtan kurtulmaya yönelik olduğuna dikkat çeken mahkeme mahkumiyet kararı verdi.

A.A. “Beden ve ruh bakımından kendini savunamayacak çocuğun nitelikli cinsel istismarı” suçundan 24 yıl, istismarın eve kapatarak zorla gerçekleşmesi için de “Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak” suçundan 6 yıl olmak üzere toplam 30 yıl hapisle cezalandırdı. Mahkeme, cezada hiçbir indirim yapmayarak sanığın hükümle birlikte tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

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