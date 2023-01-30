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Otomobil, şarampole devrildi: 2 ölü, 1 yaralı

Karaman'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Yusuf Işık (24) ile yanındaki Furkan Işık (18) yaşamını yitirdi, Yavuz Çeçen (27) yaralandı. 

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Otomobil, şarampole devrildi: 2 ölü, 1 yaralı

Kazımkarabekir ilçesine bağlı Özyurt köyü yakınlarında Yusuf Işık yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada araçtan fırlayan sürücü Işık hayatını kaybetti, yanındaki Furkan Işık ile Yavuz  Çeçen yaralandı. Yaralılar, çağrılan ambulanslarla Kazımkarabekir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan Furkan Işık da hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor. (DHA)

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