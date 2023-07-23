Otomobil zeytinliğe girdi: 1 ölü

Bursa'da zeytinliğe savrulan otomobildeki iki gençten biri hayatını kaybetti, diğeri ise ağır yaralandı.

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Bursa’nın Orhangazi ilçesinde bir fabrikada gece mesaisinden çıkan Berkay Seçkin (25), evlerine dönmek üzere iki arkadaşını otomobiliyle alarak yola çıktı.

Üreğil Mahallesi’nden ayrıldıkları sırada kontrolü kaybederek yoldan çıkan otomobil, metrelerce savrulduktan sonra zeytinliğe çarparak durdu. Kazada, araç içinde sıkışan Berkay Seçkin ile yanındaki arkadaşı Abdülkadir Yalnız (24) sıkıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucu yaralılar, araçtan çıkarılarak Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Berkay Seçkin kurtarılamadı. Abdülkadir Yalnız’ın ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. (DHA)

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