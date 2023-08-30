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Otomobilin çarptığı motosikletli öldü

Elazığ'da köy yoluna dönerken, arkadan gelen otomobilin çarptığı motosikletli Ramazan Aydın feci şekilde can verdi.

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Otomobilin çarptığı motosikletli öldü

Kaza, dün gece, Karakoçan ilçesi Bulgurcuk köy yolu ayrımında meydana geldi. Bingöl’den Elazığ yönüne giden A.Ö. yönetimindeki otomobil, köy yoluna dönmek isteyen Ramazan Aydın’ın kullandığı motosiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosikletten savrulan Aydın, karşı yönden gelen O.K. yönetimindeki otomobilin altında kaldı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrolde, Aydının yaşamını yitirdiği belirlendi. Ramazan Aydın’ın cenazesi, otopsi için morga götürüldü. Sürücüler ise ifadeleri alınmak üzere karakola getirildi. (DHA)

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