Oyun oynayan çocukları darbeden kişileri uyaran baba-oğul, bacaklarından vuruldu

Diyarbakır'da, kaldırımda oyun oynayan akrabalarının çocuklarını darbeden 3 kişiyi uyaran baba-oğul, şüphelilerin tabanca ile ateş etmesiyle bacaklarından yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi Medine Bulvarı’nda akşam saatlerinde, iddiaya göre isimleri öğrenilemeyen 3 kişi, kaldırımda oyun oynayan çocuklara yaklaşarak “Burada top oynamayın” dedi. 3 kişi, oyun oynamaya başlayan çocukları darbetmeye başladı.

Bu sırada olay yerine yakın olan fırında çalışan ve çocukların akrabaları olan A.D. (43) ile oğlu B.D. (21), şüphelilerle tartışmaya başladı. Şüpheliler, üzerlerindeki tabanca ile A.D. ve B.D.’nin bacaklarına ateş ederek kaçtı. Kurşunlardan biri fırına isabet ederken, baba ve oğlu kanlar içerisinde kaldı.

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı baba ve oğlu, ilk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Baba ve oğlunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)