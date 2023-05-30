Oyun oynayan çocukların arasına otomobil daldı

Sultangazi'de direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü, bina ile kaldırım arasında ki boşlukta top oynayan çocukların arasına daldı. Kazada 10 yaşındaki ikiz kardeşler ve otomobil sürücüsü yaralandı.

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Kaza, 28 Mayıs Pazar Günü saat 21.00 sıralarında, Esentepe Mahallesi’nde meydana geldi. 34 EHS 714 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımı aşarak, kaldırım ile bina arasında bulunan boşlukta top oynayan yaklaşık 10 çocuğun arasında daldı.

Kazada, ikiz kardeşler Özgür Yardımcı (10) ve Can Yardımcı (10) ile sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları ambulansla hastaneye götürdü.

“YANLIŞLIKLA GAZA BASARAK BURADAN AŞAĞIYA DOĞRU UÇUYOR”

Yaralanan çocukların babası Tarık Yardımcı “O sırada ben burada değildim. İstanbul dışındaydım. Çocuklar burada akşama doğru oyun oynarken komşunun oğlu araba burada park halindeyken arabayı kullanmak için direksiyona başına geçiyor. Artık nasıl yapıyorsa, bir geriye alıyor arabayı. Ondan sonra herhalde o sırada yanlışlıkla gaza basarak buradan aşağıya doğru uçuyor. Çocukların üstüne uçuyor. Verilmiş bir sadakamız var.

Allah’a şükür çocuklarda çok ciddi bir şey yok ama birisi biraz rahatsız. Diğeri de kalçasında kırık var. Zaten aracı süren arkadaşın oğlu o da yaralı şu anda. Omurga Kemiklerinde sorun var. O da bir şekilde gelişmiş. Umarım bir daha yaşanmaz. Kimsenin başına gelmez. Yalnız şöyle bir durum var. 18 yaşında, 19 yaşında bir çocuğa, babası anahtar verirse sonuç da böyle olur. Şu an zaten hastanede yatıyor çocuk. Komşuyuz burada. Biz de şikayetçi olmayız herhalde. Düşünüyoruz şu an yani. Doktorlar bakalım ne diyor ona göre karar vereceğiz.” dedi. (DHA)

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