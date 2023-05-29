Park etmeye çalıştığı otomobilden düştü, ölümden döndü

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, yokuş aşağı park etmeye çalışırken el frenini çekmeyi unuttuğu otomobilin aniden hareket etmesiyle araçtan düşen sürücü Aynur Koca, ölümden döndü.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Torba Mahallesi Bedri Koraman Caddesi'nde öğle saatlerinde meydana gelen olayda, A.K. otomobili park etti. Araçtan ineceği sırada el frenini çekmeyi unuttuğu belirtilen otomobilin aniden hareket etmesiyle araçtan yola düşerek yaralandı. Geri geri giden otomobil ise bahçe duvarına çarparak durabildi.

A.K.’ya kazadan sonra, yakındaki otel personeli ve vatandaşlar yardım etti, yolun kenarına kaldırdı. Kazada yaralanan A.K. ambulans ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, olay yerine gelen eşi “Eşim arabayı park ederken, araç birden hareket etmiş ve O da yola düşmüş. Sanırım el frenini çekemedi. Neyse ki kazayı küçük yaralarla atlattı” dedi.

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