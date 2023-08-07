Ordu’da tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı: 17 yaralı
Ordu'da mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüsle otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 3'ü ağır, 17 kişi yaralandı.
Ordu’nun Çamaş ilçesinde saat 10.00 sıralarında mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüs, ilçe girişi yakınlarında otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle minibüs devrildi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücülerle birlikte 17 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi. Yaralılardan 3’ünün durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)