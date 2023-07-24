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Plajda bıçak ve şişelerle birbirlerine girdiler

Avcılar'da plajda çıkan tartışmada birbirlerine bıçak ve şişelerle saldırmaya çalışan kişileri çevredekiler ayırdı.

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İstanbul, Avcılar Denizköşkler Mahallesi’ndeki Avcılar Belediyesi Plajı’nda dün saat 22.00 sıralarında iki grup arasındaki tartışma kısa sürede büyüdü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta görevlileri araya girerek tartışmayı önlemeye çalışırken, iki kişi bıçak ve şişe ile birbirlerine saldırmak istedi. Kavga çevredekilerin araya girmesiyle son buldu. (DHA)

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