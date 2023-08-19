Prof.Dr. Gökçen Orhan son yolculuğuna uğurlandı
Görev yaptığı Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki odasında ölü bulunan Prof. Dr. Gökçen Orhan'ın cenaze töreni bugün yapıldı.
Ünlü doktor Prof. Dr. Gökçen Orhan, 56 yaşında Üsküdar’daki Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki odasında dün vefat etti.
Acı haber, hastalarını muayene ettikten kısa bir süre sonra meslektaşlarının Orhan’ı odasında hareketsiz halde bulmalarıyla öğrenildi. Yoğun bakıma alınan Orhan’ın yaşamını yitirdiği anlaşıldı.
Prof. Dr. Gökçen Orhan için Ataşehir Mimar Sinan Camii’nde bugün cenaze töreni düzenlendi.
Törene, Orhan’ın ailesi, sevenleri, meslektaşları ve birçok vatandaş katıldı. Orhan’ı son yolculuğunda uğurlarken duygusal anlar yaşandı ve birçok meslektaşı gözyaşlarını tutamadı.
Sevilen doktorun cenazesi, törenin ardından Ihlamurkuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi.