Refüje çarpan motosikletteki iki arkadaş öldü
Mersin'in Erdemli ilçesinde refüje çarpan motosikletteki Mihraç Enes Direk (22) ile arkadaşı Enes İmir (24) hayatını kaybetti.
Kaza, Mersin-Antalya kara yolunda meydana geldi. Mersin yönünde ilerleyen motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje çarptı.
22 yaşındaki Mihraç Enes Direk ile arkadaşı 24 yaşındaki Enes İmir, savrularak yere düştü.
Olay yerine gelen ekipler, Direk ile İmir’in kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. İki arkadaşın cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.