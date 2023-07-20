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Rize’de denizde erkek cesedi bulundu

Rize'de Osman Yılmaz’ın, denizde cesedi bulundu.

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Rize’de denizde erkek cesedi bulundu

Rize Alipaşa Mahallesi sahilinde sabah yürüyüşü yapanlar, kıyıya yakın noktada denizde ceset görünce, durumu polise bildirdi.

İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler ve çevredekilerce sudan çıkarılan cesedin Osman Yılmaz'a ait olduğu belirledi.

Osman Yılmaz

Savcının incelemesinin ardından Yılmaz’ın cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)

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