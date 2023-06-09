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Rize’de kaybolan kadın ölü bulundu

Rize'nin İkizdere ilçesinde kaybolan kadın ölü bulundu.

Yayınlanma: 18:54 - 09 Haziran 2023 Güncellenme:
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Rize’de kaybolan kadın ölü bulundu

Rize İkizdere’ye bağlı Ilıca köyünde dün annesi ve ablasıyla ot toplamak için dere kenarına gittikten sonra kaybolan 44 yaşındaki Hatice Tekin için arama çalışmaları sabah saatlerinde yeniden başladı.

Jandarma, AFAD ve İkizdere Arama Kurtarma (İDAK) ekipleri ve yakınlarınca aranan Tekin’in cansız bedeni kaybolduğu yerden yaklaşık 18 kilometre uzaklıkta bulundu.
Tekin'in ölüm nedeni otopsinin ardından belirlenecek.

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