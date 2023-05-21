Rüzgarın devirdiği dolabın altında kaldı
Diyarbakır'da 86 yaşındaki Mehmet Ali Yeşil, balkonda bulunduğu sırada rüzgarın şiddetiyle devrilen dolabın altında kaldı. İtfaiye görevlilerince dolabın altından çıkarılan Yeşil, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Yenişehir ilçesinde Mehmet Ali Yeşil, balkonda olduğu sırada orada tutulan dolap rüzgarın etkisiyle üzerine devrildi.
Evde yalnız olan Yeşil’in yardım çağrılarını duyan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İTFAİYE EKİBİ KURTARDI
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla 4’üncü kattaki balkona çıkarak Yeşili dolabın altından çıkardı ve sağlık ekiplerine de evin kapısını açtı. Sağlık durumu iyi olan Yeşil, kontrol amaçlı Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesine kaldırdı. (DHA)