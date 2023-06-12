Sağanak etkili oldu, 4 katlı binanın istinat duvarı çöktü

Ankara'nın Altındağ ilçesinde, sağanak nedeniyle 4 katlı binanın 3 metrelik istinat duvarı çöktü.

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Ankara’da etkili olan sağanak nedeniyle, dün akşam saatlerinde, Aydınlıkevler Mahallesi Arama Sokak’taki 4 katlı binanın 3 metrelik istinat duvarı, bitişiğindeki binanın bahçesine çöktü. Çökme sonrası toprak kayması da yaşandı, binadakiler tedbir alınmasını istedi.

Apartmanda yaşayan Aykut Tanrısever (60), duvarın çökmesinin ardından önlem alınmadığını ve sürekli toprak kaymalarının olduğunu belirterek, “Yağışlardan dolayı istinat duvarımız yıkıldı. Gördüğünüz gibi erik ağacı bile devrildi. Allah’tan aşağısı boştu ve can kaybı yaşanmadı. Burada yaşayan insanlar dar gelirliler, gidecek yerleri yok.

Büyükşehir Belediyesi’ni aradık, ‘Ekip göndereceğiz’ dediler, lakin gelen olmadı. Bu hafta da yağmur var ve sürekli kayma oluyor. Tabii biz de stres içerisinde oturuyoruz. Çok büyük riskteyiz, buranın bir an evvel onarılmasını rica ediyoruz” dedi. (DHA)

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