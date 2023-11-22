Sahipsiz köpeğin saldırdığı çocuk hastanelik oldu
Sivas'ın Ulaş ilçesinde 6 yaşındaki çocuk, sahipsiz köpeğin saldırısında başından ve yüzünden yaralandı. Hastaneye kaldırılan küçük çocuk 4 ameliyat geçirdi.
Sivas’ta Ulaş ilçesine bağlı Baharözü köyünde Muhammet ve Ayet Akbulut çiftinin 4 çocuğundan 6 yaşındaki Emir Ensar, 9 Kasım’da sokakta etli ekmek yerken sahipsiz bir köpeğin saldırısına uğradı. Köpeğin sesini duyarak dışarı çıkan aile, hayvanı uzaklaştırdı.
4 AMELİYAT GEÇİRDİ
Saldırıda yaralanan Emir Ensar, Ulaş Devlet Hastanesi’ndeki ilk müdahalenin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne sevk edildi.
Emir Ensar’ın tedavisine SCÜ Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Bölümü’nde devam ediliyor.
DURUMU İYİYE GİDİYOR
Baba Muhammet Akbulut, yaptığı açıklamada, “Çocuk etli ekmek yerken köpek ısırıyor. Köyümüzde başıboş köpekler fazla, civar bölgelerden de başıboş köpek bırakanlar çok. Şikayetçiyiz. Çocuğun elinden etli ekmeği almak istemiş, çocuk da vermeyince kafasından tutmuş.” dedi.
Oğlunun 4. kez ameliyat edildiğini anlatan Akbulut, hastaneye ilk geldiklerinde bilinci yerinde olmayan Emir Ensar’ın durumunun iyiye gittiğini söyledi. (AA)