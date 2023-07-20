Sahte altın satmaya çalışırken yakalandılar
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde kuyumculara sahte altın satmaya çalıştıkları iddiasıyla 1'i kadın 3 kişi gözaltına alındı.
Müftü Mahallesi Demirciler Sokak’ta bulunan kuyumculara gelen 4 kişi, ellerindeki sahte altınları satmaya ve başka ürünlerle değiştirmeye çalıştı.
Bir kuyumcunun kendisine verilen altın bileziğin sadece dışının altın kaplama olduğunu tespit etmesi üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi.
3 ŞÜPHELİ YAKALANDI
İlçeye şehir dışından geldikleri belirlenen 3 şüpheli kısa sürede yakalandı. 1 şüphelinin de yakalanması için çalışmalar sürüyor. (AA)