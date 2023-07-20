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Sahte altın satmaya çalışırken yakalandılar

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde kuyumculara sahte altın satmaya çalıştıkları iddiasıyla 1'i kadın 3 kişi gözaltına alındı.

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Sahte altın satmaya çalışırken yakalandılar

Müftü Mahallesi Demirciler Sokak’ta bulunan kuyumculara gelen 4 kişi, ellerindeki sahte altınları satmaya ve başka ürünlerle değiştirmeye çalıştı.

Bir kuyumcunun kendisine verilen altın bileziğin sadece dışının altın kaplama olduğunu tespit etmesi üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi.

3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İlçeye şehir dışından geldikleri belirlenen 3 şüpheli kısa sürede yakalandı. 1 şüphelinin de yakalanması için çalışmalar sürüyor. (AA)

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