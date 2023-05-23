Abone Ol

Sakarya’da bir kişi silahla öldürüldü

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Sakarya’da bir kişi silahla öldürüldü

İddiaya göre, Arabacıalanı Mahallesi Eski Kazımpaşa Caddesi’ndeki bir kasap dükkanında Serkan H. ile Serkan C. arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Serkan H. tabancayla ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin kontrolünde Serkan C’nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Zanlının, olayın ardından karakola giderek teslim olduğu öğrenildi.

Cenaze, savcılık incelemesinin ardından morga götürüldü. (AA)

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam