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Saman yüklü kamyonun tehlikeli yolculuğu

Konya'nın Ereğli ilçesinde, kasasının iki katı yüksekliğinde saman taşıyan kamyonun tehlikeli yolculuğu cep telefonu kameralarına yansıdı.

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Saman yüklü kamyonun tehlikeli yolculuğu

Konya- Adana karayolu Ereğli ilçesi Kargacı mevkisinde, kasasının iki katı saman balyası yüklü kamyon, aynı şeritte seyreden diğer sürücüleri korkuttu.

Alabileceğinden çok fazla yük alan kamyon, sağ tarafına eğik bir şekilde trafikte seyretti.

O anlar ise başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. Kamyon bir süre sonra gözden kayboldu. (DHA)

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