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Şanlıurfa’da 6 katlı binada yangın

Şanlıurfa'da 6 katlı binanın 3'üncü katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince 1 saatte söndürüldü. O anlar kameraya yansırken, evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Yayınlanma: 16:06 - 07 Temmuz 2023 Güncellenme:
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Şanlıurfa Mimar Sinan Mahallesi’ndeki 6 katlı binanın 3’üncü katında, dün akşam saatlerinde yangın çıktı.

Alevler kısa sürede tüm daireyi sardı. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri gönderildi. Ekipler, 1 saat süren müdahale ile yangını söndürdü.

Evdeki eşyalar kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Yangın, cep telefonu kamerası ile de görüntülendi. (DHA)

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