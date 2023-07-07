Şanlıurfa’da 6 katlı binada yangın
Şanlıurfa'da 6 katlı binanın 3'üncü katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince 1 saatte söndürüldü. O anlar kameraya yansırken, evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.
Şanlıurfa Mimar Sinan Mahallesi’ndeki 6 katlı binanın 3’üncü katında, dün akşam saatlerinde yangın çıktı.
Alevler kısa sürede tüm daireyi sardı. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri gönderildi. Ekipler, 1 saat süren müdahale ile yangını söndürdü.
Evdeki eşyalar kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Yangın, cep telefonu kamerası ile de görüntülendi. (DHA)