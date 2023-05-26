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Şanlıurfa’da çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen zanlı tutuklandı

Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde 4 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

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Şanlıurfa’da çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen zanlı tutuklandı

Alınan bilgiye göre, Sırrın Mahallesinde vatandaşlar, metruk binada bir kişinin 4 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğunu görünce müdahale ederek polisi aradı.

Vatandaşlar tarafından yakalanan zanlı M.D. (32), polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (AA)

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