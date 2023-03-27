Şaşırtan iddia: Yatta evlenme teklifinin ardından dolandırıp kaçtılar

Beşiktaş'ta evlilik teklifi yapmak için organizasyon firması ile anlaşan Uğur K. kız arkadaşıyla yatta akşam yemeği yedikten sonra 2 saat boyunca boğaz turu yaptı. Lazer ışığı ile isimlerini 15 Temmuz Şehitler Köprüsüne yazdıran Uğur K. evlilik teklifinin ardından fotoğraf ve video da çektirdi. Çift gecenin sonunda ise hesabı isteyen yat çalışanlarına, cüzdanlarının araçtan alıp geleceğini söyledikten sonra kaçtı.

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Beşiktaş Bebek Cevdet Paşa Caddesinde Uğur isimli genç kendisini Buse olarak tanıtan K.Ç isimli kız arkadaşına evlilik teklifi yapmak için sosyal medya üzerinden organizasyon şirketiyle iletişime geçti. Teklif için 6 bin lira değerinde bir organizasyon paketini satın alarak, 3 bin lira kaparo verdi. Bebek’te araçlarını parkeden çift, yata bindi.

Uğur K. evlilik teklifi için lazer ışığı ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne isimlerinin yazılmasını istedi. Organizasyon şirketi çalışanları köprüye isimlerini yansıtacak lazer sistemi kurdu. Çift birlikte yata binerek boğaza açıldı. Boğazda kız arkadaşıyla seyir ettiği esnada mum ışığında yemek yiyen çift, daha sonra Kız Kulesine uğradı. Yat boğazın ortasına geldiği sırada, Uğur K. kız arkadaşını yatın önüne getirdi. Tam bu sırada köprüye yapılan lazerli yansıtmayla, Uğur K. kız arkadaşına cebinden çıkardığı yüzükle evlilik teklifinde bulundu. K.Ç’nin teklifi kabul etmesinin ardından çift dans edip fotoğraf çektirdi. Gecenin sonunda yattaki görevliler, çiften organizasyonun ücretini istedi. Çift cüzdanlarını araçlarında almaya gidiyoruz diyerek kaçtı.

“2 SAAT BOYUNCA YEDİLER İÇTİLER”

Yat sahibi Nusret Can Kazancı, “Uğur ismindeki beyefendi de bize sosyal medya üzerinden ulaştı. Daha sonra Whatsapp üzerinden konuşmaya başladık. Evlilik teklifi organizasyonu yapmak istediğini söyledi. Bizden 2 saatlik bir paket istedi. Bunun içinde akşam yemeği, romantik bir masa kurulmasını ve köprüde lazer gösterisi yapılmasını talep etti. Akşam tur başladığında her şey çok güzel gidiyordu. 2 saat boyunca çok güzel yediler içtiler. Bütün organizasyon sürecinde anı olması için fotoğraf ve video çekimlerimizi de yaptık. Bu paket normalde 6 bin lira, 3 bin lirasını kaparo şeklinde kendisinden almıştık. Kalan ödemeyi teknede yapacağını belirtmişti. Yemekleri yedikten sonra köprüye gidildi. Köprüye çiftin isimlerini yazdık”dedi.

“DOLANDIRILDIK”

Dolandırıldığını belirten Kazancı, “Çok eğlendiler. Turun sonunda çiftimiz inmeden önce ödemeyi talep ettik. Sahile yanaştıktan sonra ödemeyi yapacaklarını söylediler. Tur bittikten sonra beyefendi cüzdanını arabada unuttuğunu iddia etti. Aracın başına gittikten sonra aracının camının kırıldığını, cüzdanının çalındığını telefon ile arayarak bize söyledi.

Ücreti ertesi gün vereceğini belirtti. Kendisi çok samimiydi bu yüzden bu durumu anlayışla karşıladık. Olayın ardından 1 hafta geçti, kendisini arıyoruz ancak telefonlarımızı açmıyor. En sonunda kız arkadaşının telefonuna ulaştık. Kız arkadaşı ise kendisiyle evlenip boşandığını söyledi. 3 gün içinde böyle bir durum nasıl olur anlamadık ama sanırım dolandırıldık” diye konuştu.

“AİLECE EĞLENİYORLARDI”

Yatta çalışan Berat Yılmaz ise “Misafirleri ben karşıladım. Masalarına yemek servisi yaptım. Ailece eğleniyorlardı, tur bittikten sonra kalan ödemelerini hatırlattım. Cüzdanının arabada olduğunu söyledi ben de bıraktım ve gitti” dedi. (DHA)

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