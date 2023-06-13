Savcı, askeri yasak bölgeye giren Yunan polis ile kız arkadaşı için 5’er yıla kadar hapis istedi

Edirne'de 'askeri yasak bölgelere girmek' suçundan yargılanan Yunan polis Valasoudis Manolis (42) ile kız arkadaşı Aheni Aohna (29) için savcı, 2'şer yıldan 5'er yıla kadar hapis istedi.

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Yunanistan’ın Dedeağaç Emniyet Müdürlüğü’nde görevli trafik polisi Valasoudis Manolis, sevgilisi Aheni Aohna ile alışveriş için 5 Aralık 2021’de Pazarkule Sınır Kapısı’ndan giriş yaparak Edirne’ye geldi. Kentte alışveriş yapan çift, aynı akşam araçlarıyla İpsala Sınır Kapısı’ndan geçmek üzere yola çıktı.

Çift, Yunanistan sınırına yakın Doyran köyünde, askeri yasak bölgeye girdikleri gerekçesiyle Türk güvenlik güçlerince gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Manolis ve kız arkadaşı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.

SUÇ UNSURUNA RASTLANILMADI

Valasoudis Manolis, savcılıkta verdiği ifadesinde, “Edirne’ye geliş amacım, kız arkadaşım ile birlikte gezmek ve alışveriş yapmaktı. Hava karardığı için Yunanistan’a dönecektik. Telefonumdaki navigasyona yazarak yola çıktık. Bir süre sonra hava tamamen kararmıştı. Toprak bir yolda ilerlediğim esnada önüme askerler çıktı ve bizi durdurdular. Benden ve kız arkadaşımdan pasaport istediler. Bizi durdukları yerde askeri yasak tabelası yoktu. Askeri yasak bölgeye girdiğimizi düşünmüyorum” dedi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde de çiftin cep telefonları ile üzerlerindeki dijital materyallerinin incelenmesinde, suç unsurlarına rastlanılmadı. Yargılanma giderleri ve güvence bedeli olan 50 bin TL ceza ile yurt dışına çıkış yasakları kaldırılan Valasoudis Manolis ile kız arkadaşı Aheni Aohna, 10 Aralık’ta ülkelerine döndü.

SAVCI CEZA İSTEDİ

Edirne 5’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde, Valasoudis Manolis ile Aheni Aohna hakkında, ‘askeri yasak bölgelere girmek’ suçundan 2’şer yıldan 5’er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın bugün 6’ncısı görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar katılmadı. Önceki duruşmada sanıkların Yunanistan’dan müzakerelerinin gelmesinin ardından savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Sanıkların bilerek askeri yasak bölgeye girdiğini belirten savcı, ‘askeri yasak bölgeye girmek’ suçundan 2 ile 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını istedi. Sanıkların avukatı Mehmet Efe Tuna, suçun yasal unsurlarının oluşmadığını, suçun oluşabilmesi için yasak bölgeye hile veya gizlice girilmesi gerektiğini belirterek müvekkillerinin beraatini istedi. Duruşma ertelendi. (DHA)