Abone Ol

Şehir magandaları otomobilden eskiciye torpil fırlattı 

İstanbul Kartal'da şehir magandaları seyir halindeki otomobilden yol kenarında el arabasıyla yürüyen bir eskiciye fitilini ateşledikleri torpili fırlattı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Şehir magandaları otomobilden eskiciye torpil fırlattı 

Kartal Soğanlık’ta saat 14.00 sıralarında, seyir halindeki otomobildeki şehir magandaları, torpilin fitilini ateşleyip, el arabasıyla yol kenarında yürüyen eskiciye attı.

Panikleyen eskicinin duruma tepki göstermesiyle eğlenen şehir magandaları, o anları cep telefonu kamerasıyla da kaydetti. (DHA)

Sünnet düğününde maganda faciası: 1 ölüİlginizi ÇekebilirSünnet düğününde maganda faciası: 1 ölüEvine giderken, maganda kurşunuyla başından vurulup öldüİlginizi ÇekebilirEvine giderken, maganda kurşunuyla başından vurulup öldü

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam